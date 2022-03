Doria disse a aliados que se sente abandonado pelo PSDB

Doria, por sua vez, recebeu o apoio do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e do senador José Serra (SP).

Lideranças tucanas importantes vêm se articulando há meses para que ele seja substituído na campanha pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB). Para o paulista, que venceu a prévia contra o gaúcho no ano passado, isso seria um golpe.

