Doria convida ucraniano para última reunião com secretário no governo de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No roteiro de compromissos do governador João Doria (PSDB-SP) antes de deixar o Palácio dos Bandeirantes para seguir na campanha presidencial, a agenda da reunião de secretariado de segunda-feira (28), que será a última do tucano no cargo, tem a presença do cônsul honorário da Ucrânia em São Paulo, Jorge Rybka.

Todos os secretários vão usar a bandeira da Ucrânia na lapela.

Segundo assessores de Doria, o encontro é um gesto de solidariedade com o povo ucraniano e reforça os laços do estado de São Paulo com o país.

No momento em que Doria ainda busca fortalecer seu nome para a corrida presidencial, a homenagem aos ucranianos também é vista como mais um contraponto a seu inimigo político Jair Bolsonaro.

O presidente expressou solidariedade à Rússia dias antes de Vladimir Putin determinar a invasão da Ucrânia e criticou as sanções unilaterais impostas a Moscou após a deflagração do conflito.