Doria aparece na TV ao lado de pichação, após cruzada contra pichadores

Na época, Doria chegou a dizer que "todos os pichadores são bandidos" e propôs a criação de uma lista com os nomes dos pichadores para proibi-los de serem contratados no futuro para cargos municipais, iniciativa que foi barrada pela Justiça.

A imagem contrasta com uma das primeiras atitudes do tucano ao assumir a Prefeitura de SP, em 2017, quando sancionou uma lei antipichação e promoveu ações para apagar grafites pela cidade, nas quais participou vestido como funcionário de limpeza.

