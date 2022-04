Doria acerta com publicitário Lula Guimarães para sua campanha presidencial

O tucano espera crescer com o início da campanha, em que pretende ostentar seu papel no começo da vacinação contra a Covid--19, além de exibir números de crescimento e geração de empregos em São Paulo.

Desta vez, o ex-governador enfrenta forte rejeição e um movimento interno de dissidentes do PSDB para que seja substituído pelo ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite, derrotado por Doria em uma prévia no ano passado.

A ideia é tentar reeditar a parceria entre os dois da campanha municipal de 2016, quando Doria foi eleito prefeito de São Paulo no primeiro turno, derrotando o então ocupante do cargo, Fernando Haddad (PT).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O publicitário Lula Guimarães será o responsável pela comunicação da campanha do ex-governador de São Paulo João Doria, pré-candidato do PSDB à Presidência da República.

