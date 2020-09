Disputa por verba acirra embate entre militares e civis na gestão Bolsonaro

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A disputa por recursos orçamentários e protagonismo no governo acirrou a divisão entre militares e civis na Esplanada dos Ministérios.

A queda de braço entre os grupos, que antes era restrita a discordâncias de bastidor, tornou-se pública nas últimas semanas e tem potencial de se agravar até o final do ano.

O embate ocorre tanto em torno do remanejamento de verbas federais como por causa de opiniões distintas sobre políticas de enfrentamento à atual recessão econômica.

O antagonismo chegou até mesmo ao grupo de WhatsApp da equipe ministerial, formado pelos 23 auxiliares presidenciais e criado no início do governo para a discussão de pautas prioritárias.

Segundo relatos feitos à reportagem, militares e civis têm reforçado, no aplicativo de mensagens, o compartilhamento de notícias que reafirmem as suas bandeiras ideológicas.

Por um lado, os civis, a maior parte deles afinada ao ministro Paulo Guedes (Economia), defendem a preservação do teto de gastos e o ajuste fiscal, seguindo o ideário liberal.

Os militares, por sua vez, pregam a necessidade de induzir a atividade econômica e aumentar os investimentos públicos, em uma linha desenvolvimentista.

Com a previsão para o ano que vem de R$ 92 bilhões para gastos não carimbados, a expectativa entre assessores presidenciais é de que a proposta orçamentária para 2021 estimule novos choques.

Na última semana, deputados governistas relataram à Folha de S. Paulo que já foram sondados por assessores de ministros para discutir o aporte em projetos de infraestrutura e avaliar remanejamentos de recursos.

A piora na relação entre civis e militares teve início com a pandemia do novo coronavírus. A decretação do estado de calamidade permitiu o aumento dos gastos, mas manteve limitações para despesas não relacionadas ao combate à doença.

Desde então, militares do governo já defenderam em caráter reservado a demissão de dois auxiliares civis, mas o presidente Jair Bolsonaro manteve os assessores e preferiu não se envolver nas crises internas.

O primeiro embate público se deu em abril, quando o ministro da Casa Civil, general Braga Netto, montou um plano de retomada da economia chamado de Pró-Brasil. Ele foi apelidado de "Plano Marshall", em referência ao programa norte-americano adotado após a Segunda Guerra Mundial.

A proposta foi anunciada com a previsão de criação de 1 milhão de empregos por meio da retomada de obras públicas. A iniciativa enfrentou uma resistência imediata de Guedes, para o qual a saída da crise não se dará por meio do gasto público.

"Se a gente quiser acabar igual a [presidente] Dilma [Rousseff], a gente segue esse caminho", disse o ministro em reunião ministerial no final de abril. A presidente sofreu impeachment em 2016.

Mesmo com a oposição de Guedes, Bolsonaro autorizou Braga Netto a dar prosseguimento ao plano, em uma tentativa de criar uma vitrine eleitoral que possa aumentar as chances de uma eventual reeleição em 2022.

Nessa época, em uma conversa reservada, ministros civis alertaram o presidente deque, caso ele desse sequência a um plano de aumento dos gastos, seu destino poderia ser o mesmo do ex-presidente argentino Mauricio Macri.

Eles lembraram que Macri foi eleito com a bandeira do liberalismo, mas que, diante da crise econômica, descuidou das contas públicas e não levou adiante reformas econômicas amplas. Ao final do mandato, ele foi derrotado nas urnas.

A oposição do núcleo civil levou o presidente a adiar pontos estratégicos do Pró-Brasil. A ideia agora é que, neste ano, ele seja focado na edição de decretos regulatórios e na atração de investimentos privados.

Mesmo com a mudança na iniciativa, militares do governo não desistiram de buscar recursos para obras federais, o que criou um novo embate público com o núcleo civil. Com a autorização de Bolsonaro, eles iniciariam articulação em busca de uma brecha para investimentos públicos.

Os ministros Tarcísio de Freitas (Infraestrutura) e Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) chegaram a discutir com o TCU (Tribunal de Contas da União) uma forma de conseguir recursos sem desrespeitar a lei do teto de gastos.

Embora seja civil, Marinho tem discurso alinhado com o núcleo desenvolvimentista, representado pela cúpula militar.

O movimento irritou Guedes. Em entrevista, o ministro criticou assessores presidenciais que, segundo ele, aconselham Bolsonaro a furar o teto de gastos.

Após o episódio, integrantes do grupo desenvolvimentista chegaram a defender que Guedes fosse substituído pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Bolsonaro, porém, disse em conversa reservada que, apesar de o ministro não ser insubstituível, ele ainda é um ativo importante.

O embate público mais recente entre civis e militares ocorreu na semana retrasada. Informado pela Economia de que sofreria um bloqueio financeiro, o Ministério do Meio Ambiente comunicou a suspensão de todas as operações de combate ao desmatamento ilegal.

O anúncio incomodou o vice-presidente Hamilton Mourão, que preside o Conselho da Amazônia. Em entrevista, ele disse que o ministro da pasta, Ricardo Salles, se precipitou e que não haveria qualquer interrupção.

Com a repercussão negativa do episódio, o bloqueio foi revertido, mas o incidente irritou ministros militares, que chegaram a defender a substituição de Salles do cargo.

Bolsonaro, no entanto, afirmou a assessores presidenciais que o episódio se tratou de um ruído de comunicação.

O presidente ressaltou que confia no ministro e que não havia motivos para uma exoneração. Procurado pela reportagem, Salles não quis comentar o episódio.

Bolsonaro é descrito por assessores palacianos como um presidente que não costuma atuar para arrefecer conflitos em sua equipe ministerial.

Na tentativa de agradar os diferentes grupos que compõem a sua gestão, o presidente costuma dar sinais divergentes, o que, na opinião de aliados do governo, acaba gerando desgastes internos.