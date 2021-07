Disputa na OAB de São Paulo reflete política nacional e polariza advogados

Já ao lado de Sica estão o ex-presidente da OAB-SP Marcos da Costa e o presidente do conselho diretor do Cesa (Centro de Estudos das Sociedades de Advogados) Carlos José Santos da Silva, o Cajé. O discurso de ambos também é de união da advocacia.

"Não existiu na história da Ordem uma gestão mais descentralizada e democrática do que a nossa. Ao estabelecer a inclusão, nós temos que estar dispostos a dialogar. E dialogar significa dizer que não pode haver preponderância apenas de individualidades. E às vezes aqueles que não conseguem apresentar projetos acabam se distanciando do grupo", diz Caio Augusto.

"O que está repercutindo na OAB é a polarização que há no país, entre nós e eles. Repercute piorado tudo o que tem na política do Brasil, porque a política tradicional tem controles públicos e transparência que a OAB não tem", diz Sica.

Articulações políticas, especialmente no interior, são o que mais incomodam outros pré-candidatos. Sica tem sido crítico do que chama de "política por manutenção do poder" da atual gestão.

Até agora, o movimento mais expressivo de cisão que antecede as eleições foi a divulgação de uma carta de 37 conselheiros estaduais, no último dia 7 de junho, que anunciava dissidência em relação à gestão de Caio Augusto.

Nos bastidores, no entanto, aliados de ambos veem a possibilidade de união das duas candidaturas em torno do nome mais forte antes da formação oficial da chapa, que deve ocorrer em setembro.

Já aliados avaliam que houve uma "opção técnica" do atual presidente em dar maior espaço aos advogados do interior, o que facilita um segundo mandato, e dizem que ele tem democratizado o acesso a esses profissionais nos espaços da OAB.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mesmo antes de iniciada a campanha oficial, a disputa pela presidência da maior seção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), a de São Paulo, tem sido comparada às da política nacional, com polarização e embates a respeito de temas que vão da pandemia à igualdade racial.

