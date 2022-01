Discutir saída de Moro do Podemos é algo impróprio, diz Alvaro Dias

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma das principais lideranças do Podemos, o senador Alvaro Dias (PR) diz ser não ver com bons olhos a discussão sobre mudança do ex-ministro Sergio Moro para o União Brasil para disputar a Presidência da República. "Ele está há 2 meses e 9 dias no partido, e já começa a se cogitar mudança, é algo impróprio", afirma Dias. Por outro lado, diz o senador, o eventual interesse da legenda que surgirá da fusão de DEM e PSL mostra o fortalecimento da candidatura de Moro. "Se o União Brasil deseja ter Moro, é porque acredita na sua viabilidade, é uma boa notícia", afirma. Segundo o senador, que foi o candidato do partido à Presidência do Podemos em 2018, o ideal é haver uma coligação em torno de Moro, com o União Brasil como parte dela. Ele afirma não ter conhecimento de discussões formais da legenda sobre o tema, mas diz que tem recebido muitos questionamentos de filiados. "Nos grupos de apoiadores, muitas pessoas estão perguntando sobre essa possível migração do Moro. Tenho respondido que no momento são apenas notícias veiculadas na imprensa. Mas noto uma preocupação com possível desgaste para o partido", declara.

