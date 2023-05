Discurso de deputado mostra orgulho do nazismo, dizem entidades

No ano passado, o Conselho da Polícia Civil de São Paulo aprovou a demissão de Bilynskyj do cargo de delegado pela divulgação nas redes sociais de um vídeo que, conforme entendeu a Corregedoria da instituição, fez apologia dos crimes de estupro e racismo.

Bilynsky disse que o avô lutou aos 20 anos para "libertar a Ucrânia das garras do comunismo". E afirmou que, como deputado, luta contra a instalação de um regime comunista no Brasil. Sem citar nome, ele disse que hoje há um ministro comunista que desarma a população. E acusou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de apoiar "o ditador Vladimir Putin".

Vestido com uma camisa que enaltece o Dia do Vyshyvanka, uma celebração ucraniana, o deputado afirmou que fazia uma homenagem a suas origens e ressaltou o avô.

