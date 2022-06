Dirigentes da União Brasil veem aliança com Tebet como altamente improvável

Apesar da presença maciça dos dirigentes da União no evento de lançamento da pré-candidatura do presidente do partido, muitos deles admitem até não abrir o palanque para Bivar em seus estados.

Já uma coligação com o MDB, por sua vez, poderia atrapalhar arranjos locais já feito. Seria o caso da Bahia, onde o MDB indicou o vice do pré-candidato petista Jerônimo Rodrigues, principal adversário de Neto.

A ala oriunda do DEM, que tem como uma de suas principais lideranças o secretário-geral do partido, ACM Neto, não vê problemas na candidatura própria de Luciano Bivar porque não causa atritos nas alianças estaduais.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Embora o MDB não tenha jogado a toalha em busca do apoio da União Brasil à pré-candidatura da senadora Simone Tebet (MS), uma aliança entre as duas legendas é vista como altamente improvável.

