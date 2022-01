Dirigentes da União Brasil dizem que apoio a Moro só será definido após abril

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dirigentes da União Brasil, que será criada com a fusão do DEM com o PSL, dizem que o partido só definirá o apoio ou não a Sérgio Moro (Podemos) na eleição presidencial deste ano após a janela partidária, em abril. Além de esperar para ver a performance dos candidatos da terceira via em pesquisas, a legenda quer focar na montagem de candidaturas a governos estaduais e ao Congresso, considerados prioritários para o partido. Caso feche a aliança com Moro, a União Brasil deve pedir para indicar o vice, cargo para o qual há três cotados: Luciano Bivar (PSL-PE), Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS), ex-ministro da Saúde, e Mendonça Filho (DEM-PE), ex-ministro da Educação.

