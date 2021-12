Diretor-geral da PF no governo Temer, Segóvia volta ao Brasil e deve se aposentar

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ex-diretor-geral da Polícia Federal Fernando Segóvia está de volta ao Brasil após ser adido na Itália. Ele avisou a colegas que vai se aposentar em breve e deve retornar a Roma, onde passou os últimos três anos. Segóvia ficou menos de quatro meses no comando da polícia e foi trocado após ter provocado desgaste interno por declarações sobre investigações em andamento.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.