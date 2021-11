Diretor-geral da PF diz que combate ao crime independe de 'fator político'

"Se, por um lado, não podemos esquecer dos evidentes avanços tecnológicos e logísticos das últimas décadas, que colocaram a PF no rol das polícias mais bem equipadas do mundo; igualmente inegável é a qualidade e preparo de nossos quadros funcionais" disse.

No ano passado, a PF esteve no centro de uma polêmica depois que o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro acusou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de tentar interferir na corporação. Maiuirino assumiu o comando da corporação neste ano.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em mensagem distribuída aos servidores em ocasião do Dia do Policial Federal, o diretor-geral Paulo Maiurino disse que o combate ao crime pela PF é feito de forma perene e independe de qualquer outro fator, seja ele político ou econômico.

