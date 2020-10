Diretor de hospital morre ao reagir a assalto em rodovia

José Dídimo do Espírito Santo, 59, morreu ao reagir a um assalto na noite desse domingo (5), na rua Amaral Peixoto, no Rio de Janeiro. A vítima era diretor-executivo do Hospital Alberto Torres e também policial federal aposentado.

Dídimo teria trocado tiros com um grupo de quatro criminosos que fecharam seu carro em Niterói e tentaram abordá-lo.

No tiroteio ele acabou ferido várias vezes e morreu antes da chegada do socorro. O grupo fugiu sem levar nada, mas espalhou pânico na via, uma vez que outros veículos estavam passando no momento da ação.

Um deles chegou a atingir a traseira do carro do diretor, logo que ele foi interceptado. O motorista ficou no meio do fogo cruzado e testemunhou a morte de José, mas não foi ferido. A polícia tenta agora identificar os envolvidos no crime.