Direita tira o foco da inflação e incita debate contra o Judiciário nas redes, mostra pesquisa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A predominância dos perfis de direita nas redes sociais, que na última semana responderam por 40% das postagens no Facebook e no Twitter ante 20% da esquerda, fizeram com que manifestações sobre o Poder Judiciário superassem o debate sobre a inflação. Do total de menções sobre as cortes, 97% delas foram negativas.

A inflação ficou restrita a 4,12% das publicações feitas entre 11 e 17 de maio, mesmo com a alta dos preços dos alimentos e combustíveis. Já as menções ao Judiciário responderam por 9,71% das postagens. O índice de aprovação do Tribunal Superior Eleitoral foi nulo, enquanto o Supremo Tribunal Federal contou com 4% de apoio. Os dados são da agência .MAP, que analisou uma amostra em um universo de 1,4 milhão de posts.

"Os perfis de direita demonstram uma articulação de comunicação nas redes estruturada e eficaz, defendendo os temas de seu interesse, enquanto a esquerda, embora tenha registrado crescimento nessa semana com 20% de presença digital, não consegue o mesmo nível de engajamento", afirma a diretora-geral da .MAP, Marília Stabile.

As críticas ao processo eleitoral são acompanhadas por críticas à lei Rouanet, que também entrou na mira da direita no período analisado. Sozinha, a pauta responde por 4,5% das menções no período, sendo 99% delas negativas.