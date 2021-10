Direção do PSL chama filiação de Joice ao PSDB de fake e diz que vai à Justiça pedir mandato

"É legítimo isso, é estatutário. Obviamente que um suplente já acionou a direção nacional do partido com relação à filiação de ontem", diz.

“Estamos aguardando o parecer do jurídico para tomar as providências para uma ação de perda de mandato”, diz Antônio Rueda, presidente do PSL de SP.

O presidente do partido, Luciano Bivar, afirma ao Painel, da Folha de S.Paulo, que houve uma "filiação fake" de Joice e "o suplente exigiu do partido o seu mandato por completa infidelidade".

