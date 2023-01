Dino diz que PF e PRF tomarão 'novas providências' sobre atos golpistas

Os repórteres estavam no local para acompanhar o despejo, mas militantes extremistas se irritaram e deram início aos ataques. A Polícia Militar de Minas Gerais informou que não foi acionada para agir no local.

Equipes de reportagem da Band Minas e do jornal O Tempo foram atacadas nesta sexta-feira (6) por bolsonaristas acampados na Avenida Raja Gabaglia, onde fica o Comando da 4º Região Militar do Exército, em Belo Horizonte.

Depois do registro da ocorrência policial, sugiro o envio ao Ministério Público, que certamente vai atuar contra arruaceiros nas suas cidades.Sobre crimes federais, estamos tomando todas as providências, inclusive na manhã deste sábado.

Dino recomendou ainda que as pessoas agredidas em "atos políticos" devem registrar boletins de ocorrência em delegacias da Polícia Civil, de preferência com imagens.

BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, usou as redes sociais neste sábado (7) para afirmar que "pequenos grupos extremistas não vão mandar no Brasil".

