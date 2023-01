Dino diz que pediu indenização a família de homem sufocado em carro da PRF

Ao chamar reforços no microfone, os policiais começaram uma série de agressões. O homem então foi jogado no porta-malas de uma viatura da PRF, sob fumaça intensa.

Os policiais então pediram para que ele levantasse a camisa e o rapaz teria afirmado que estava com os remédios psiquiátricos no bolso e tinha a receita médica para provar os transtornos.

Genivaldo de Jesus dos Santos foi morto em maio do ano passado na cidade de Umbaúba (SE) após ser colocado no porta-malas de uma viatura da PRF (Polícia Rodoviária Federal) com bombas de gás lacrimogêneo.

