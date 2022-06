Dimas Covas troca indicado de David Uip no Butantan e expõe disputa por espaço

A fundação é um braço operacional do instituto e foi responsável pelo acordo de aquisição da Coronavac. A troca foi lida entre integrantes do governo paulista como uma demonstração de força de Covas em resposta à nomeação de Uip.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, substituiu, na quinta-feira (23), o superintendente da Fundação Butantan, que havia chegado ao posto por indicação do secretário David Uip —num movimento que expõe a disputa por espaço na instituição responsável pela vacinação em São Paulo.

