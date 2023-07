Dilma recorre de decisão em ação contra Bolsonaro por ser chamada de ‘cafetina’

O caso é considerado emblemático, pois pode estabelecer um precedente sobre os limites da liberdade de expressão no Brasil. Se a queixa-crime for aceita, isso significará que Bolsonaro pode ser responsabilizado criminalmente por suas declarações ofensivas.

Dilma apelou da decisão à 2° Turma Recursal do TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal), que deve julgar o caso em breve.

