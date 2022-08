Dilma encontra Haddad e Boulos e cobra eleição de aliados para evitar novo impeachment

"Mas quando você tem um fascista no poder, você não pode brincar com o destino de um país do tamanho e da importância do Brasil."

"Quero dizer isso a vocês do fundo do coração como uma presidente que sofreu um processo de impeachment e que sabe que a herança maldita desse golpe é o governo Bolsonaro", continuou.

Em sua fala, a petista disse que é preciso que Boulos seja o candidato eleito com mais votos no estado.

