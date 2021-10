Dilma diz que Ciro tem visão 'profundamente misógina'

Os ataques de Ciro foram feitos após a ex-presidente dizer mais cedo em um post que ele estaria tentando "de todas as formas" reagir à sua "baixa aprovação popular". "Mais uma vez mente de maneira descarada, mergulhando no fundo do poço", escreveu Dilma.

Com as mensagens, Dilma disse que estava encerrando o que chamou de "polêmica estéril". "O Brasil precisa é discutir a gravíssima crise democrática, social, sanitária e econômica em que se encontra. Lamento ter, em algum momento, dado a Ciro Gomes a minha amizade. "

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-presidente Dilma Rousseff (PT-RS) usou seu perfil no Twitter para responder aos ataques que sofreu no início da tarde de Ciro Gomes (PDT-CE). O presidenciável a classificou como "uma das pessoas mais incompetentes, inapetentes e presunçosas que já passaram pela Presidência".

