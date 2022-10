Dilma critica Bolsonaro e diz que 'quem preza a família deve prezar meninas de 15 anos'

Wagner ainda criticou parte dos aliados de Lula por tentar travar a disputa eleitoral no território das pautas morais: "A gente não tem que disputar no território artificial da mentira deles".

Também no evento, o senador Jaques Wagner (PT) fez coro às críticas a Bolsonaro e disse que o volume de informações faltas circulando dificulta o trabalho do Tribunal Superior Eleitoral.

