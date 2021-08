Desfile de blindados é sinal de fraqueza e efeito internacional será desastroso, diz Jungmann

De acordo com a assessoria de comunicação da Defesa, trata-se de uma ação de divulgação do exercício. Segundo a Marinha, a Operação Formosa envolverá neste ano mais de 2.500 militares das três Forças —é a primeira edição que Exército e Aeronáutica participam.

De acordo com um comunicado da Marinha, o desfile marcará a entrega a Bolsonaro e ao ministro Walter Braga Netto (Defesa) de um convite para que as autoridades acompanhem, na próxima segunda-feira (16), um tradicional exercício da Marinha que ocorre desde 1988.

"O presidente tenta com esse teatro criar a ilusão de que as Forças Armadas apoiam o seu constrangimento dos demais Poderes e ameaças. Não existe nada disso. As Forças Armadas estão de fato com a Constituição e não vão se afastar disso. E o presidente visa passar a impressão contrária", afirma Jungmann à reportagem.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Na avaliação do ex-ministro da Defesa e da Segurança Raul Jungmann, a realização nesta terça-feira (10) de um desfile de blindados em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília, é um teatro promovido por Jair Bolsonaro na tentativa de demonstrar força, revelando na verdade a sua fraqueza.

