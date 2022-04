Desembargador Federal I’talo Mendes recebe maior honraria do Amazonas

Manaus/AM - O presidente do Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região, desembargador federal I’talo Fioravanti Sabo Mendes, recebeu o Título de Cidadão do Amazonas e a Medalha Ruy Araújo, as duas maiores honrarias do Amazonas das mãos do deputado Carlinhos Bessa (PV), na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). A solenidade ocorreu, nesta segunda-feira (4), e contou com a presença de diversas autoridades e da família do homenageado.

De autoria do presidente da Aleam, deputado Roberto Cidade (UB) e do deputado estadual Carlinhos Bessa, que discursou na tribuna sobre a importância da honraria, as proposituras foram unidas numa homenagem. “O desembargador I’talo Mendes é uma pessoa que marca sua vida no Estado do Amazonas por meio de comprometimento e os princípios que fundamental nosso ordenamento jurídico, pautando sua experiência profissional na ética e na dedicação”, pronunciou Bessa.

I’talo Mendes disse receber as homenagens com muita honra, satisfação e orgulho. “Meu apreço pelo povo e pelo Amazonas é infinito, por isso minha alegria por receber essas homenagens desse estado que eu admiro e gosto tanto. Nosso maior desafio no TRF é estar próximo da população, podemos destacar o papel relevante dos juizados especiais federais e nossa preocupação com a saúde do povo amazonense e com o desenvolvimento sustentável”, afirmou.

Biografia

I’talo Fioravanti Sabo Mendes é natural de Diamantino (MT), possui graduação em Direito pela Universidade de Brasília – UnB (1983). É Mestre e Doutor em Direito e Estado pela mesma Universidade e Pós-Doutor pela Fundación General da la USAL (Universidade de Salamanca – Espanha. É Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª Região. Desde 17 de abril de 2020, é o Presidente do TRF 1ª Região e integra o corpo docente da Escola da Magistratura Federal da 1ª Região.