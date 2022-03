Desembargador Alcemir Figliuolo é homenageado na Aleam

Manaus/AM - O desembargador aposentado Alcemir Pessoa Figliuolo recebeu nesta quinta-feira (17), Medalha do Mérito Ruy Araújo, a principal honraria da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) para quem atua de maneira honrosa e se destaca no meio político, jurídico ou cultural, e demais segmentos da sociedade amazonense.

O reconhecimento é de autoria do deputado Angelus Figueira (DC), coautoria da deputada Therezinha Ruiz (PSDB) e assinada por unanimidade pelos parlamentares.

Formado em direito na Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Alcemir Pessoa Figliuolo contribuiu com o estado por meio de diversos ofícios na área “como escrivão, promotor de justiça, professor, juiz, presidente da Associação dos Magistrados do Amazonas (AMAZON), desembargador, governador em exercício e também como escritor, pai, esposo, avô e cidadão de bem”, reconheceu Figueira.

Alcemir Pessoa Figliuolo é natural de Manaus, foi presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas e várias vezes assumiu a governança do Estado.

“Sinto-me extremamente honrado por esta ocasião em minha vida e confesso, com os olhos marcados de lágrimas e de alegria, quando recebo a Medalha Ruy Araújo, comenda sublime desta casa. Neste momento volto meus pensamentos a Deus, agradecendo por sua proteção. A Ele devo minha vida, a de minha família e o correto direcionamento ao longo desses anos, pois fui seu instrumento e obediente em seus propósitos”, agradeceu o desembargador.