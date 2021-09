Deputados protocolam pedido de CPI da Prevent Senior na Assembleia Legislativa de SP

A Prevent tornou-se alvo da CPI da Covid no Congresso Nacional depois que um grupo de médicos elaborou dossiê no qual denunciam que a Prevent usava seus hospitais como laboratórios para estudos com a hidroxicloroquina e outros medicamentos do chamado “Kit Covid”.

Segundo o presidente da Casa, Carlão Pignatari (PSDB), o requerimento irá tramitar com urgência e será publicado no Diário Oficial desta terça (28).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.