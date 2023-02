Deputado 'Xerife do Consumidor' escolhido líder por Tarcísio segue escola Russomanno

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com um cabelo mullet e performando o hit de lambada Marcianita, o cantor Jorge Wilson foi vencedor no programa Qual é a Música, de Silvio Santos, na década de 1980 -por seis edições, segundo ele. Na época, enfrentou nomes como Erasmo Carlos, Silvio Brito e Sidney Magal.

Sua fama, no entanto, não viria da música, mas da atuação como Xerife do Consumidor na TV Record, seguindo a escola Celso Russomanno (Republicanos-SP) de jornalismo e política, que o levou ao terceiro mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo.

Para a surpresa dos colegas, que apostavam em alguém com mais experiência e atuação na Casa, o deputado Jorge Wilson Xerife do Consumidor (Republicanos), 59, foi escolhido líder de governo por Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Instado a contemplar seu partido com a liderança de governo, já que a presidência da Alesp deve ficar com o PL, dono da maior bancada eleita, Tarcísio preteriu os deputados diretamente vinculados à Igreja Universal do Reino de Deus, à qual o Republicanos é ligado, para escolher Jorge Wilson.

A leitura dos observadores é que Tarcísio buscou se dissociar da igreja do bispo Edir Macedo.

Nomes ligados ao Republicanos na Assembleia afirmam em conversas privadas que a indicação não atendeu à bancada do partido e que a sigla teria opções melhores para o posto, com deputados considerados mais habilidosos nas articulações parlamentares.

Embora a escolha seja uma prerrogativa do governador, havia a expectativa de que a definição do líder poderia ser pactuada previamente.

Deputados que falaram com a Folha demonstraram surpresa com a escolha e dizem que Jorge Wilson pertence ao baixo clero da Casa --não teve protagonismo na discussão de projetos ou se destacou em discursos.

Na oposição, a escolha do deputado de menor expressão foi interpretada como uma estratégia de Tarcísio para direcionar a atuação do aliado sem o risco de maiores entraves.

Há a expectativa de que o secretário de Governo, Gilberto Kassab (PSD), ocupe o eventual vácuo e se envolva nas discussões do Legislativo para aprovar projetos de interesse do Executivo. Tarcísio tem maioria na Casa, com cerca de 60 dos 94 deputados em sua base.

Jorge Wilson tem uma atuação descrita por pares como discreta e individual, "sem embates nem debates". Até mesmo na área que o projetou, a defesa do consumidor, seu trabalho é tido como irregular e pouco combativo.

O deputado preside a Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor. No ano passado, porém, a maior parte das reuniões do órgão foi cancelada ou não teve quórum. À Folha ele diz que o órgão é atuante e que convocou 10 encontros em 2022, sendo que quatro foram suspensos devido a "conflito de agendas com compromissos a serviço do mandato".

Outra crítica de aliados é que Jorge Wilson não se empenhou na campanha de Tarcísio. Nas suas redes sociais, há publicações de apoio ao atual governador feitas após o segundo turno.

O parlamentar nega. "Apoiei o nome do nosso governador desde a sua indicação como pré-candidato", diz.

Por outro lado, deputados afirmam que Jorge Wilson é alguém de trato fácil e que conversa com todos os parlamentares, o que deve ajudar na função.

Russomanno diz que não teve interferência na escolha e que não foi consultado por Tarcísio. "O governador precisa de alguém que tenha trânsito e converse com todos para que ele possa ter governabilidade. Acho que ele fez uma boa escolha, mas sou suspeito."

Foi no SBT, nos anos 1990, que Jorge Wilson conheceu Russomanno, que era repórter de defesa do consumidor no Aqui Agora. "Ele fez jornalismo e direito seguindo meus passos. Andou comigo pra cima e pra baixo, é a continuidade do meu trabalho. Eu levei ele para me substituir na Record quando eu concorria à prefeitura", diz o deputado federal à Folha.

Jorge Wilson dirigiu por cinco anos o departamento de proteção e defesa do consumidor do Procon.

Russomanno já era deputado federal quando Jorge Wilson, que passou por PRP, PP e PSD, antes de ingressar no Republicanos em 2013, se candidatou pela primeira vez a vereador em Guarulhos (SP), em 2000, mas não foi eleito. Os dois fizeram dobradinhas em eleições para deputado estadual e federal.

Desde 2000, Jorge Wilson foi candidato em nove eleições, tendo sucesso pela primeira vez em 2014, quando se elegeu deputado estadual. Em 2022, conquistou o terceiro mandato com 177.614 votos -exatos 200 eleitores a mais do que em 2018.

Em dois mandatos, Jorge Wilson propôs 35 projetos de lei -a maior parte ligada à causa dos direitos do consumidor. Desses, 11 foram sancionados, sendo apenas dois de autoria individual.

No último dia 7, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela desaprovação de suas contas de campanha, seguindo a área técnica do Tribunal Regional Eleitoral, que também opinou pela desaprovação e cobrança de R$ 444 mil -o gasto total foi de R$ 1,27 milhão. Os órgãos indicam que faltam informações sobre serviços prestados por empresas contratadas pela campanha.

Segundo o deputado, a prestação ocorreu de forma transparente por profissionais, com apresentação de todos documentos comprobatórios. Ele ressalta que não houve julgamento e que confia na Justiça.

Além da sua empresa de comunicação, de R$ 100 mil, o deputado tem uma empresa de criação de animais e comércio de laticínios em Juquitiba (SP), no valor de R$ 150 mil. O patrimônio declarado na última eleição foi de R$ 2,28 milhões.

No Xerife do Consumidor, o deputado aparece ao vivo para expor e cobrar empresas que lesaram clientes. Por causa do programa, respondeu a ações de danos morais, mas teve sentença favorável nos dois casos.

"Como jornalista e operador do direito trabalho pautado em ética e sempre respeitando os direitos dos cidadãos. Ao receber a denúncia, analisamos e ouvimos o denunciante, e seguimos para ouvir a parte denunciada com muita clareza e imparcialidade", afirma.

No seu quadro, cujo canal de YouTube tem 141 mil inscritos, ele se propõe a denunciar casos de diferentes gravidades, do supermercado que vendeu comida estragada à mulher que fingiu queda na loja para receber vantagens. O deputado acumula 2,4 milhões de seguidores no Instagram.

Ele ataca o filão de classe média e baixa que precisa resolver pequenas causas. Se não encontra os responsáveis pela fraude, faz contato por telefone e liga o viva voz.

"Se você não cumprir, nós vamos voltar, você vai ser enquadrado em crime e a situação vai ficar muito mais complicada para você", disse há poucas semanas ao dono de uma loja de móveis.

A franquia de Jorge Wilson e Russomanno se expandiu no ano passado, quando Jorge Wilson Filho (Republicanos), o Xerifinho, 23, assumiu cargo de vereador em São Paulo. Desde muito novo, Xerifinho já aparecia na TV para defender as mesmas causas do pai e agora tem seu próprio quadro na Rede TV!.

Neste ano, ao escolher a vereadora bolsonarista Sonaira Fernandes (Republicanos) como secretária da Mulher, Tarcísio abriu caminho para que Xerifinho, que era suplente, assumisse o cargo na Câmara. No ano passado, porém, ele já havia a substituído por cerca de três meses.