Deputado sugere avaliar criação de fundo para ações de combate a cheia no Amazonas

A Mensagem Governamental nº 04/2022 foi protocolada na Casa no dia 8 de fevereiro deste ano, em regime de urgência. Porém, somente no dia 23 de fevereiro, a propositura foi designada para a relatoria na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

Manaus/AM - Preocupado com a cheia deste ano e seus impactos na capital e interior, o deputado estadual Wilker Barreto sugeriu ao colegiado da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), apreciar a Mensagem do Governo do Estado, que institui o Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil, visando disponibilizar recursos financeiros para ajudar regiões afetados pela cheia.

