Deputado solicita equipe médica para fazer perícia do INSS em Maués

Durante o retorno das atividades parlamentares na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), nesta quinta-feira (3), foi solicitado à direção regional do Instituto Nacional de Seguro Social do Amazonas (INSS-AM), a possibilidade do envio de uma equipe médica para o município de Maués para realização de avaliação social e avaliação médica pericial conjunta.

A solicitação foi do deputado estadual Cabo Maciel (PL) que recebeu da demanda de lideranças de Maués, que constataram a falta de médicos para efetuar as perícias do INSS.

O parlamentar afirmou ainda que recebeu reclamações semelhantes de pessoas que moram em municípios mais distantes e necessitam dos serviços do INSS, principalmente trabalhadores e idosos.