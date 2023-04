Deputado propõe teto para gastos com cartão corporativo após compras do governo Lula

O fim do sigilo do cartão corporativo de Jair Bolsonaro (PL), por sua vez, mostrou gastos de ao menos R$ 4,7 milhões em dias em que o ex-presidente estava sem agenda de trabalho, curtindo férias ou feriadões -em especial em Guarujá (SP)-, assistindo a jogos de futebol ou participando de motociatas.

A proposta do deputado surge na esteira de reportagem da Folha de S.Paulo que mostrou que o governo gastou R$ 196.770 em cinco móveis e um colchão para o Palácio da Alvorada. Os gastos mais altos foram com o sofá com mecanismo elétrico (reclinável para a cabeça e os pés), que custou R$ 65.140, e com a cama, de R$ 42.230.

Pela proposta, as operações realizadas com cartões corporativos seriam passíveis de contestação por um prazo de até 60 dias e ficariam sujeitas a um limite global anual de gastos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.