Deputado propõe revogar Medalha Ruy Araújo concedida a prefeito Simão Peixoto

Manaus/AM - O deputado estadual Saullo Vianna (União Brasil), que também é candidato a deputado federal nas eleições deste ano, propôs, nesta terça-feira (13), que a Medalha Ruy Araújo, concedida ao Prefeito de Borba Simão Peixoto, fosse revogada.

Em sua justificativa, Vianna explica que a Medalha Ruy Araújo é concedida as pessoas honrosas, logo, não poderia ser entregue a Peixoto, uma vez que o prefeito agrediu no último dia 2 o presidente da Casa Legislativa, Roberto Cidade, com um soco nor rosto . “Tais atos cometidos pelo atual prefeito são contrários aos princípios éticos e morais dessa Casa Legislativa”, diz Vianna.

A Medalha Ruy Araújo é a maior comenda concedida pelo Poder Legislativo Estadual e homenageia indivíduos que atuam nas áreas política, jurídica ou cultural, realizando ações que se revertem em benefícios para população amazonense.

Outra polêmica citada por Vianna envolvendo Simão Peixoto é que no dia 11 de dezembro de 2021, o Ministério Público do Amazonas (MPAM) instaurou um inquérito civil com base na luta de MMA realizada entre o prefeito de Borba, Simão Peixoto, e o ex-vereador de oposição Erineu Alves da Silva.