Deputado federal com doença rara assume mandato e quer dar visibilidade ao tema

"Esses projetos implicarão em imenso ganho social e econômico para a nossa Paraíba, com geração de emprego e renda, e com o estímulo ao turismo de negócios voltado à saúde. Portanto, um substancial movimento econômico e tributário para o estado e outros benefícios de toda essa cadeia produtiva", defende.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No mês da Defesa da Pessoa com Doença Rara, Patrick Dorneles (PSD-PB) assumirá o mandato de deputado federal.

