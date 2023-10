Deputado estadual troca tiros com bandidos que tentavam invadir clube no RJ

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Guilherme Delaroli (PL), deputado estadual do Rio de Janeiro, trocou tiros com bandidos armados que tentaram invadir o clube onde o parlamentar estava com as filhas em Itaboraí, na região metropolitana do Rio. O episódio ocorreu na noite desta quarta-feira (4).

A assessoria informou que Delaroli estava no local com as filhas e amigos quando os bandidos tentaram adentrar no ambiente. O parlamentar estava acompanhado por um segurança.

Com isso, se iniciou uma troca de tiros. Depois, o grupo de criminosos fugiram em direção ao bairro Santo Expedido.

A Polícia Militar informou à reportagem que o comando do 35º Batalhão da PM (Itaboraí) não foi acionada para atendimento do caso. No entanto, ainda no período da noite, os agentes da unidade compareceram à sede da 71ª Delegacia de Polícia (Itaboraí), onde o caso foi registrado.

Segundo o comando da unidade, os agentes estava no local com suas filhas e um segurança pessoal, quando os criminosos tentavam entrar no local. No meio da confusão, o deputado disse que se envolveu no confronto armado. O policiamento foi reforçado na região.

Ainda não se sabe da motivação da tentativa de invasão do clube.

Já a Polícia Civil informou que testemunhas estão sendo ouvidas. "Os agentes requisitaram imagens de câmeras de segurança instaladas no local e estão em busca de outras imagens. A investigação está em andamento para identificar os criminosos e esclarecer todos os fatos", informou a corporação.

O deputado, a filha, o segurança e amigos não se feriram apesar do "susto", informou a assessoria.

Além de deputado estadual, Guilherme Delaroli é irmão do prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli (PL). Segundo o jornal O Dia, o parlamentar tem porte de arma e é militar da reserva da PM do Rio de Janeiro.