Deputado demite funcionário que zombou de mulher sequestrada pelo Hamas

O funcionário estava nomeado na Câmara pelo menos desde 2013 e, atualmente, estava lotado na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, presidida por Jerry, com salário de cerca de R$ 20 mil.

Nas suas redes sociais, ele também fazia postagens em defesa do povo palestino e condenando agressões e violências cometidas pelo Estado de Israel. Tenório é vice-presidente do Instituto Brasil Palestina.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado Márcio Jerry (PC do B-MA) decidiu demitir um funcionário de seu gabinete que fez postagens pró-Palestina e zombou de vítimas do Hamas em suas redes sociais.

