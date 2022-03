Deputado cria PL para combater intolerância religiosa no Amazonas

Manaus/AM - Para incentivar o respeito a todas as religiões foi criado um Projeto de Lei (PL) que institui a Semana do Combate à Intolerância Religiosa no Estado. A matéria é de autoria do deputado Fausto Júnior (MDB), e foi protocolada no dia 24 de fevereiro na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), e deve ser votada nas próximas semanas.

O objetivo do PL é integrar todas as religiões e credos, bem como conscientizar sobre o respeito à crença e a fé dos cidadãos, acontecendo anualmente na primeira semana do mês fevereiro, passando a integrar o calendário oficial do Estado.

No texto também consta que na Semana do Combate à Intolerância Religiosa devem ser realizadas palestras, debates, audiências públicas, além de campanhas publicitárias sobre o tema.

"A intolerância religiosa representa, atualmente, um dos problemas mais delicados do País, na medida em que envolvem uma série de fatores que criam e fortalecem situações de caos e violência, decorrentes de divergência e/ou inconformismo com a consciência alheia, onde o indivíduo tenta impor a sua própria consciência e crença, afigurando-se em evidente absurdo desmotivado, inútil e ofensor à liberdade fundamental de cada pessoa.", diz um trecho do texto.