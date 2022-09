Deputado confirma que de 2023 a 2024, professores receberão R$ 86 milhões do Fundef no Amazonas

Em 2023, a segunda parcela repassada pelo governo federal, que equivale a 30% do valor total, será de R$ 72 milhões. Os professores também terão direito a 60%, o que implicará em R$ 43 milhões. E em 2024, a terceira parcela a ser repassada pelo governo federal também será de 30% do total, logo, os professores também receberão R$ 43 milhões.

O total a ser repassado pelo governo federal é de R$ 240 milhões. Em 2022, foram repassados 40% desse valor ao governo do estado, o que corresponde a R$ 98 milhões. Os professores que têm direito ao benefício, que atuaram no período de 1998 a 2007, receberam 60%, o que corresponde a R$ 59 milhões.

Manaus/AM - O deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) comemorou o pagamento da 1ª parcela de R$ 59 milhões do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) aos professores e pedagogos nesta quinta-feira (1º), após 24 anos de lutas junto aos tribunais superiores para o reconhecimento do Fundo. Os professores receberão ainda R$ 86 milhões entre 2023 e 2024.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.