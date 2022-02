Deputado alerta sobre golpe da carta contemplada no Amazonas

Manaus/AM - O golpe da carta contemplada com preços e condições mais acessíveis de um imóvel ou automóvel por empréstimos bancários foi alertado pela Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor (DECON-AM) na semana passada. O deputado estadual Álvaro Campelo (Progressistas), reforçou o alerta a população na última quinta-feira (17).

O primeiro passo para não cair em golpes é desconfiar de instituições financeiras que não são conhecidas e prometem “condições especiais”, além de realizar a busca dessas empresas no Google ou no site do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), e descobrir se há processos contra ela ou se ela de fato existe.

"Muitas pessoas estão sendo lesadas por estarem adquirindo móveis ou imóveis, porque jamais verão esses bens. Em sua grande maioria, são pessoas humildes, que jamais terão condições de se recuperar desse golpe. A população precisa estar atenta e um dos passos mais importantes é verificar se é uma empresa idônea e hoje isso é muito fácil se identificar através das ferramentas que a internet apresenta, além de poderem buscar informações nos órgãos de defesa do consumidor”, orientou Campelo.

Como funciona o golpe?

Os golpistas abrem contas novas e se passam por instituições reais, mas não são cadastradas no Banco Central do Brasil (Bacen), e com isso, pedem valores em espécie às vítimas, para liberar o valor desejado, é quando o golpe acontece.