Deputada vai recorrer de decisão sobre suspeição de ministro do TCU em caso de cartões de Bolsonaro

"É evidente que um funcionário do governo (cargo de embaixador) não pode ser o relator das denúncias de uso inadequado do cartão corporativo feito pelo seu superior, Bolsonaro", disse a deputada

A parlamentar quer afastar Carreiro da relatoria do caso dos gastos de Jair Bolsonaro com cartão corporativo.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A deputada Fernanda Melchionna (PSOL-RS) afirmou à coluna Painel, da Folha de S.Paulo, que vai recorrer da decisão do ministro do TCU (Tribunal de Contas da União) Bruno Dantas que negou pedido de suspeição do seu colega de corte Raimundo Carreiro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.