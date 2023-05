Deputada propõe que autoridades recebam salário de professores 3 meses ao ano

Atualmente, o salário dos ministros do STF é de R$ 41.650, enquanto o presidente e parlamentares recebem R$ 39.293. Já o piso do magistério é de R$ 4.420.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) apresentou projeto de lei estabelecendo que durante três meses do ano os salários do presidente, vice-presidente, ministros, deputados, senadores e membros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça tenham o mesmo valor do piso salarial dos professores da educação básica.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.