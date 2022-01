Deputada Isa Penna faz boletim de ocorrência por ameaças de estupro e morte

"Ser mulher no Brasil é perigoso. Inclusive, eu me preparo para esse tipo de momento. Fica uma sensação ruim, e me concentro nos protocolos de segurança para não ser pega desprevenida".

À reportagem, a deputada diz que, como já recebeu ameaças de morte anteriormente, encara o episódio com frieza, sem diminuir, porém, as precauções em relação a sua segurança.

