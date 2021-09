Deputada federal Tabata Amaral se filia ao PSB após saída turbulenta do PDT

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A deputada federal Tabata Amaral, 27, anunciou oficialmente sua filiação ao PSB (Partido Socialista Brasileiro) no programa Conversa com Bial, exibido pela TV Globo na sexta-feira (17). A parlamentar estava sem partido desde 2019, quando se desfiliou do PDT (Partido Democrático Trabalhista), após votar a favor da reforma da Previdência, contrariando a orientação da legenda.

O programa teve participação também do namorado da parlamentar, João Campos, prefeito de Recife, eleito pelo PSB. Ao falar sobre a escolha da legenda, Tabata Amaral afirmou que acredita em partidos, apesar de ter ficado dois anos sem uma nova filiação.

Contou que foram muitas conversas e que entra no PSB muito feliz por ser um partido do campo progressista "que tem muita clareza do seu papel no combate a esse governo tão autoritário, tão incompetente, tão corrupto que infelizmente lidera o nosso país".

Questionada por Bial sobre o ingresso na mesma legenda do namorado, a deputada declarou que "nunca deve se acostumar com o machismo, com o racismo ou com qualquer outra forma de silenciamento que, infelizmente, ainda comanda a política brasileira, mas a minha resposta(...) é que eu tenho muito orgulho da trajetória que estou construindo com meu time, com os nossos voluntários. A minha trajetória na política é independente".

Tabata Amaral também falou sobre eleições em 2022 e revelou que gostaria de ter Luiza Trajano (dona da rede Magazine Luiza) como candidata, embora a empresária não tenha manifestado desejo de concorrer a qualquer cargo. E emendou que aposta no nome do PSB, o ex-governador Márcio França para comandar o estado de São Paulo.