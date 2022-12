Depredação e vandalismo não vão intimidar democracia, diz Tebet

No fim da noite, a PF informou, em nota, que Serere Xavante estava com advogados e que "todas as formalidades relativas à prisão estão sendo adotadas nos termos da legislação, resguardando-se a integridade física e moral do detido".

Tebet também disse que "os criminosos que causaram caos em Brasília" devem ser rigorosamente punidos. A senadora é cotada para assumir a pasta de Desenvolvimento Social no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e deve viajar a Brasília nesta semana para uma despedida de seu mandato no Senado Federal.

