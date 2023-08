Depoimento de Zambelli à PF é adiado, e deputada diz não temer cassação

Segundo Bialski, não há ainda uma data definida para o novo depoimento, que pode ocorrer no final desta semana ou no início da semana que vem.

A deputada e Delgatti são suspeitos de atuarem em uma trama que mirava Moraes, do STF, e que resultou na invasão dos sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e na inserção de documentos e alvarás de soltura falsos no Banco Nacional de Mandados de Prisão.

Uma eventual cassação da deputada tem mais chances de ocorrer pelo caminho da Justiça do que por um processo contra ela no Conselho de Ética da Câmara, avaliam parlamentares ouvidos pela reportagem.

A afirmação do advogado foi dada na porta da Superintendência da Polícia Federal de São Paulo a um grupo de jornalistas. No mesmo local, a deputada afirmou que compareceu à PF para demonstrar sua disposição de falar sobre o tema.

