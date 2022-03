Denúncias sobre água e energia são as mais registradas na Defesa do Consumidor em Manaus

Manaus/AM - A Praça do Consumidor da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas (CDC/ALEAM) recebeu denúncias de moradores da comunidade Monte Sião, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste, na última sexta-feira (11) e teve 90% dos casos referentes à água e luz resolvidos durante a ação.

“Nosso objetivo é levar os trabalhos da CDC/ALEAM para as comunidades. Não ficaremos apenas atendendo na Assembleia Legislativa”, disse o deputado João Luiz, presidente da comissão.

Para o morador Antônio Souza da Silva, 48, a ação da CDC/ALEAM é muito importante para a população, pois ajuda a resolver os problemas de relação de consumo, que geralmente não são resolvidos junto aos órgãos. “Vim resolver um problema com a Amazonas Energia e também com a Defensoria Pública”, afirmou Silva.

De acordo com Maria Ribeiro Macedo, 63, moradora do Monte Sião, na Praça do Consumidor, ela conseguiu falar com a equipe da Amazonas Energia para verificar porque a conta de energia está em um valor acima do normal.

“A energia, remédio e alimentação estão muito caras. Eu não tenho de onde tirar dinheiro, mas consegui resolver essa pendência e o rapaz vai na minha casa verificar o que está acontecendo no meu medidor”, frisou.

A coordenadora da CDC/ALEAM, Michele Braga informou que a Praça do Consumidor facilita o exercício da cidadania, uma vez, que o cidadão tem o acesso da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), ao Procon Legislativo, fisioterapeutas, vacinação antirrábica, Amazonas Energia e Águas de Manaus. “Isso é uma facilitação dos serviços públicos e acesso para a população”, concluiu.