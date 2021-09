Demora para preencher vaga no STF já chegou a mais de oito meses, aponta dossiê

Luiz Fux, que hoje pressiona por maior celeridade na votação do nome de Mendonça, foi indicado em fevereiro de 2011, seis meses depois da saída do ministro Eros Grau.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dossiê sobre as indicações feitas ao STF (Supremo Tribunal Federal) em anos recentes mostra que a demora para o preenchimento da vaga do ministro Marco Aurélio Mello é até curta perto de outras substituições de magistrados da corte.

