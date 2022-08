Democracia não será mais uma jovem assassinada, diz professor na PUC-Rio

"A democracia não será nesse país mais uma jovem assassinada. Liberdade e democracia não são dados da natureza nem dados da História. Dependem de nós e da nossa ação. Há muito o que fazer, como reconhece o texto da carta que será lida. Mas um passo está sendo dado aqui, agora, em vários cantos do país, lá no pátio das arcadas do São Francisco e aqui nos pilotis da PUC."

Paixão afirmou que a união da sociedade civil pela democracia há 45 anos mostra como atualmente "essa frente é decisiva para impedir hoje o avanço do menosprezo e do ataque às instituições democráticas e a toda história de luta pelas liberdades".

