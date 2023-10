Deltan se arrepende de fundo da Lava Jato e pensa na Prefeitura de Curitiba

"Essa fala do ministro Toffoli foi absurda", disse. O ex-deputado, porém, evitou criticar outros ministros. Preferiu, no lugar, nomear aqueles que não teriam cometido excessos: "Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, André Mendonça e Luiz Fux, para citar alguns", afirmou. "Diálogos com Moro na Lava Jato não eram ilegais", diz Dallagnol.

Dallagnol criticou a anulação do acordo de leniência da Odebrecht pelo Supremo. Na ocasião, o ministro Dias Toffoli (STF) disse que a Lava Jato fazia "tortura psicológica", um "pau de arara do século 21".

Existe, no entanto, a possibilidade de que ele fique inelegível após a cassação de seu mandato pela Justiça Eleitoral, em maio. Segundo a Lei da Ficha Limpa, ele não poderia ter pedido exoneração do Ministério Público Federal e se candidatado a deputado porque respondia a 15 procedimentos sobre sua conduta na Lava Jato.

