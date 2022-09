Deltan Dallagnol diz que STF 'é a casa da mãe Joana' e 'mãe para os corruptos' em propaganda eleitoral

Diferentes pontos levantados pela defesa do petista levaram à declaração de parcialidade, como condução coercitiva sem prévia intimação para oitiva, interceptações telefônicas do ex-presidente, familiares e advogados antes de adotadas outras medidas investigativas e divulgação de grampos.

No ano passado, o STF considerou o ex-ministro Sérgio Moro parcial nos processos em que atuou como juiz federal contra Lula. Com isso, foram anuladas ações dos casos tríplex, sítio de Atibaia e Instituto Lula pela Lava Jato.

No vídeo, ele aparece em frente a uma imagem que exibe o edifício do tribunal. E segue: "Por aqui passou a anulação de sentenças, a soltura de corruptos, o fim da segunda instância e muito mais".

