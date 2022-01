Delegado da PF investigado por venda de informações a políticos e empresários é demitido

O despacho de demissão assinado pelo ministro Anderson Torres afirma que o delegado infringiu a lei "ao exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, salvo como acionista, cotista ou comanditário; prevalecer-se, abusivamente, da condição de funcionário policial; revelar segredo do qual se apropriou em razão do cargo; e praticar ato de improbidade administrativa".

No pedido que embasou a operação, a PF afirma que enquanto atuava no órgão o investigado desenvolvia "ações comerciais paralelas" que indicavam "o potencial ofensivo da organização criminosa e seu poder de irradiação nos órgãos de segurança pública".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério da Justiça publicou no Diário Oficial da União desta quarta (19) a demissão do delegado da Polícia Federal Fernando Caieron.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.