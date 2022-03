Delegada Débora Mafra vai concorrer a deputada federal pelo PSD Amazonas

O presidente do PSD-AM, o senador Omar Aziz, também tinha convidado a ex-secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Seped-AM), Viviane Lima, para se filiar ao partido, mas segundo a assessoria dela, Viviane não irá ingressar em nenhuma sigla no momento, e a possibilidade de concorrer às eleições de 2022 ainda estão sendo analisadas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.